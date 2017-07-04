Kilis’te kaçak sigara operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Kilis yolu üzeri Oylum Kavşağı civarında Suriye Uyruklu C.C. isimli şahsın idaresindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Cumhuriyet Savcısından alınan yazılı arama kararına istinaden araç içerisinde yapılan aramada, muhtelif markalarda toplamda bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili araç sürücüsü Suriye uyruklu C.C. ve olay ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu B.H. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçu kapsamında ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısından talimatları doğrultusunda serbest bırakıldılar.