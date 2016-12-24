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24 Aralık 2016 09:55

Kilis’te kapalı köy yolu kalmadı

Kilis’te kapalı köy yolu kalmadı

24 Aralık 2016 09:55

Kilis’te yağan şiddetli kar nedeniyle kapanan köy yolları ile Kilis-Hatay Karayolu trafiğe açıldı.
Kilis İl Özel İdaresi tarafından son 10 yıldır görülmeyen şiddetle yağan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ile Kilis-Hatay, Kilis-Elbeyli Karayolları tamamen açıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, 2 gün yağan kar ve tipide mahsur kalan hasta ve ambulanslara müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini giderildiğini ifade ederek, “Tüm köy yollarımız başta olmak üzere özellikle Kilis - Elbeyli, Kilis - Hatay güzergahında yolda kalanların sıkıntısını giderdik. Dün itibariyle tüm yollarımız köy yolları başta olmak üzere kar yağışı nedeniyle sorun bulunmamaktadır” diye konuştu.



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