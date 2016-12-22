Kilis’te kar hayatı felç etti

Kilis’te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat felç olurken, bazı semtlere elektrik verilemedi.

Kilis’te dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta, liseler ve 7 Aralık Üniversitesinde eğitime ara verilirken, caddeler kepçe ve greyderler ile açıldı. Dondurucu soğuk nedeniyle bazı yollar buz pistine döndü. Bazı mahallelere elektrik verilemezken, enerji nakil hatlarında sorun yaşanıyor. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları istendi.