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13 Eylül 2017 12:22

Kilis’te katmer ve üzümün festivali yapılacak

Belediye Başkanı Hasan Kara, 15-17 tarihleri arasında Kilis Katmeri ile Kilis Kara Üzüm festivali yapılacağını söyleyerek, tüm Kilislileri festival kutlamalarına beklediklerini kaydetti.

Kilis’te katmer ve üzümün festivali yapılacak

13 Eylül 2017 12:22


Kilis Belediye Başkanı Kara, 15 Eylül tarihinde Çocuk Kütüphanesinin arkasındaki boşluk alanda Kilis Katmeri Fevtivali yapacaklarını ifade ederek, “Kilis’te ilk kez yapılacak festivalde Katmer rekoru kırılacak ve ikram edilecek. 16 Eylül Cumartesi günü ise Musabeyli Çayıraltı köyünde ise Kilis Kara üzüm festivali yapacağız Üzüm festivalinde yöreye özgü hapsa ve üzüm sucuğu yapılacak. Yöresel ürünlerimizin sergilendiği, geleneksel mesleklerimizin temsil edilecek. 17 Ekim Pazar günü ise Festivali Buray konseri İle sona erecektir Yıllardır hem Kilis’te yaşayan hem İl dışındaki hemşerilerimizin dillendirdiği, olmasını istediği festival hayali vardı. Kilis’in güzelliklerini anlatan bir festivalin yapıyoruz” dedi.




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