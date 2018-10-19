Kilis'te Keçi Şenliği düzenlendi

Şenlikte vatandaşlar, keçilerinin birinci olması için kıyasıya yarıştı.

Türkiye yerli keçi ırkları içerisinde süt verimi yönünden Halep keçilerinden sonra ikinci sırada olan Kilis keçisinin üretiminin desteklenmesi için 1990 yıllarından beri projeler hazırlanıyor. Kilis keçisinin tanıtımı ve yetiştiriciliğinin artırılması için Kilis Valiliği tarafından şenlik düzenlendi. Kilis Keçi Birliğinin organizesinde Suriye sınırındaki Beşenli köyünde düzenlenen şenlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra halk oyunları gösterileri yapıldı. Şenlikte en iyi Kilis keçisi, en iyi oğlak, en iyi kuzu yarışması düzenlendi. Yarışmada keçiler, oğlaklar ile koyunlar protokol üyelerinin önünden geçti. Yarışmada ilk 3'e girenlere Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi. Kızılay tarafından 300 çobana ise “çoban seti” dağıtıldı. Etkinliğe katılanlara daha sonra yemek ikram edildi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 2012 yılında Organik Zeytinyağı Şenlikleri adı altında başlatılan şenliklerin devam ettiğini ifade ederek, “Bu şenliklerde gerek ilimizin tarımsal, gerekse damızlık koyun keçi yetiştiriciliğini ön plana çıkarmak, bu anlamda yetiştirdiğimiz ürünleri dışarıya pazarlamak adına güzel bir gelişmedir. Dün Kocabeyli köyünde, bugün burada, yarın Kilis'te çeşitli şenlikler yapılıyor. Zeytinyağımız, koyunlarımız, keçilerimiz, yöresel ürünlerimiz tanıtılıyor. Bunları yetiştirirken geçmişten ilham alarak bugünün ve yarının da teknolojisinden faydalanarak daha ileriye götüreceğiz. Hayvancılıkta ve çiftçilikte hep beraber yol alacağız” dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise, şenlikler ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “İnsanların teknolojiyle buluştuktan sonra bu defa ters bir döngüyle kendi sağlığını tehlikeye atan ürünlerden artık organik ürün yetiştiriciliğine döndüğünün ilimizde de çiftçilerimizin faaliyetlerinde de artık yapmaya başladık. Bunun için buradayız. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Mehmet Tekinarslan da, birilerinin algı oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, “Birileri yok şu kadar buğday satarsan cep telefonu alınıyor veya şu kadar et satarsan ancak bir televizyon alınıyor gibi mukayeseler yapılıyor olsa da insan hayatının devamlılığı, varlığı, sağlıklı gıda, sağlıklı suya ulaşabilmekle mümkündür. Kilis'te organik zeytinyağı, bal, Kilis karası üzüm olmak üzere ilimiz çok özel bir yere sahiptir. Diğer taraftan tarım ürünlerimiz, hayvancılığımızı asla ikinci plana atamayız” dedi.

Şenlikte Beşenli Köyü Muhtarı Ahmet Muhtar Doğanyılmaz ve Kilis Keçi Birliği Başkanı Mehmet Cirnavuk da birer konuşma yaptı. Daha sonra Kilisli sanatçı Mehmet Yakar konser verdi. Konserde protokol üyeleri ile vatandaşlar beraber halay çektiler.