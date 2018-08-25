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25 Ağustos 2018 13:56

Kilis’te korkutan fırın yangını: 10 kişi dumandan zehirlendi

Kilis’te, Suriye ekmeği üreten bir fırında çıkan yangında maddi hasar oluşurken, fırının üstünde bulunan evdeki 10 kişi dumandan zehirlendi.

Kilis’te korkutan fırın yangını: 10 kişi dumandan zehirlendi

25 Ağustos 2018 13:56


Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hızarcılar Sokakta Suriye ekmeği üreten bir ekmek fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi. Fırının üstündeki evlerde dumandan etkilenen çoğunluğu Suriyeli kadın ve çocuklardan oluşan 10 kişi dumandan etkilendi. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar devlet hastanesine kaldırıldı. Ekmek fabrikasında büyük maddi hasır oluşurken, yangının çıkış nedenin belirlenmesine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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