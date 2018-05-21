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21 Mayıs 2018 10:41

Kilis’te kurayla belirlenecek 3 bin 250 kişilik iş için 9 bin 700 kişi başvurdu

Kilis’te, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 3 bin 250 kişinin alınacağının açıklanması üzerine 9 bin 700 kişi başvurması nedeniyle noter huzurunda İŞKUR aracılığı ile işe girecek geçici işçilerin kura çekilişleri başladı.

Kilis’te kurayla belirlenecek 3 bin 250 kişilik iş için 9 bin 700 kişi başvurdu

21 Mayıs 2018 10:41


İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarda 6 aylığına geçici işçi alınacağının açıklanması üzerine 9 bin 700 kişi geçici işte çalışmak üzere başvurdu. Yoğun talep olması nedeniyle noter huzurunda yapılacak kuranın belirlenmesi için kapalı spor salonunda çekiliş yapıldı. Noter, yoğunluk nedeniyle bugün ve yarın kurum ve kuruluşlarda çalışacak işçilerin ayrı ayrı çekilişlerini yapacak. 6 aylık işe başvuranların hangi kurumu tercih edeceklerini ise daha önceden müracaat sırasında belirttikleri öğrenildi.


Kapalı spor salonuna gelen vatandaşların bir kısmı uzun süreden beri İŞKUR’dan işe girmek için beklediklerini ve kendi isimlerinin çıkmasını beklediklerini ifade etti.




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