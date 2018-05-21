İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarda 6 aylığına geçici işçi alınacağının açıklanması üzerine 9 bin 700 kişi geçici işte çalışmak üzere başvurdu. Yoğun talep olması nedeniyle noter huzurunda yapılacak kuranın belirlenmesi için kapalı spor salonunda çekiliş yapıldı. Noter, yoğunluk nedeniyle bugün ve yarın kurum ve kuruluşlarda çalışacak işçilerin ayrı ayrı çekilişlerini yapacak. 6 aylık işe başvuranların hangi kurumu tercih edeceklerini ise daha önceden müracaat sırasında belirttikleri öğrenildi.

Kapalı spor salonuna gelen vatandaşların bir kısmı uzun süreden beri İŞKUR’dan işe girmek için beklediklerini ve kendi isimlerinin çıkmasını beklediklerini ifade etti.