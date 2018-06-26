Kilis’te kurutmalık sezonu açıldı

Kilis’te, yeni mahsul acurların hasadıyla birlikte sebzelerin kurutulması hazırlıklarına başlandı.

Acur hasadından sonra Sebze hali ile pazarlarda yerini almaya başlarken, bir miktarı ise kış sezonunda kullanılmak üzere hazırlıkları başlanıldı.

Yaş sebzelerden ayrılan kısmı, bayanlar tarafından içleri oyulduktan sonra iplere dizilerek kurutuluyor. Kış döneminde ise çıkartılan kurutmalıklar, içleri doldurularak, sofralarda yerini alıyor.

Kurutulan sebzeler, bölgede yoğun ilgi gördüğü gibi bölge dışındaki çok farklı illerden de talep görüyor.