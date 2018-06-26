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26 Haziran 2018 12:45

Kilis’te kurutmalık sezonu açıldı

Kilis’te, yerli acurların piyasaya çıkmasıyla birlikte kurutmalık sezonu açıldı.

Kilis’te kurutmalık sezonu açıldı

26 Haziran 2018 12:45


Kilis’te, yeni mahsul acurların hasadıyla birlikte sebzelerin kurutulması hazırlıklarına başlandı.


Acur hasadından sonra Sebze hali ile pazarlarda yerini almaya başlarken, bir miktarı ise kış sezonunda kullanılmak üzere hazırlıkları başlanıldı.


Yaş sebzelerden ayrılan kısmı, bayanlar tarafından içleri oyulduktan sonra iplere dizilerek kurutuluyor. Kış döneminde ise çıkartılan kurutmalıklar, içleri doldurularak, sofralarda yerini alıyor.


Kurutulan sebzeler, bölgede yoğun ilgi gördüğü gibi bölge dışındaki çok farklı illerden de talep görüyor.




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