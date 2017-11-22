Kilis’te marka değerleri ortaya çıkarılıyor

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Yöresel yemek ve tatlılarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında bilindiği üzere daha önce Kilis Katmeri tatlımıza Coğrafi Mahreç İşareti alınarak Kilis adına tescili yapıldığını belirterek, “ Şimdi de Valimiz Dr. Mehmet Tekinarslan’ ın talimatlarıyla ilimizde sevilerek tüketilen Cennet Çamuru-Kaymaklı Kırma Künefe adlı tatlımızın coğrafi mahreç işareti tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumuna Valiliğimiz adına başvuru yapılmıştır. Tüm iş ve işlemleri Valiliğimiz adına il Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sırasında Kilis Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Baklavacılar ve Kadayıfçılar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası destek vermekte olup. İlimizin Marka şehri olması yolunda çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İlimizin tarım sektöründe marka olması yolunda; 2015 yılında kurulan Kilis İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne bağlı üreticilerin ballarının Ulusal piyasada yer almasına yönelik Valimiz Dr. Mehmet Tekinarslan’ ın talimatıyla Valiliğimizce başlatılan çalışmalar neticesinde ürünlerin etiketlerinde kullanılmak üzere Kibala markası için Türk Patent ve marka kurumuna başvuruda bulunulmuştur. Tüm çalışmalar Valiliğimiz adına İl Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Arı Üreticileri Birliğimiz bizzat katılmakta ve destek vermektedir. Zorlayıcı rekabet ortamında kaliteyi ön plana çıkararak üretilecek ürünlerle hem ilimizde arıcılığın geliştirilmesini hem de üreticilerimizin gelir düzeyinin arttırılmasını sağlayacak marka değerleri oluşturulması yolunda adımlar atılmaktadır ve atılmaya devam edilecektir” diye konuştu.