İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te motosiklet kazası: 1 ölü

Kilis’te kontrolden çıkarak ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'te kontrolden çıkarak ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Hannan Korkmaz (20) yönetimindeki 27 FG 472 plakalı motosiklet, Kilis-Öncüpınar karayolunda seyir ederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptıktan sonra yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Hannan Korkmaz, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Hannan Korkmaz,hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.