Kilis'te motosikletler yük taşımacılığında kullanılıyor

Kilis'te, bazı motosiklet sürücüleri motosiklet ile uzun demir çubuklar, bazıları ise çuval ile hububat taşıyor.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin olduğu Kilis'te, motosiklet sürücülerinin bazıları motosikletleri ile yük taşımacılığı yapmaları ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Bir sürücü motosikletini ile demir çubuk taşırken, bir başka sürücü torbalanmış hububatları taşıyor. Bazı sürücüler, motosiklet ile çiçek taşırken, bazıları ise motosiklet arkasına bağladığı çuvalı taşıyor. Sürücülerin motosiklet ile yük taşımaları trafikte ilginç görüntüler oluşmasına yol açtı.