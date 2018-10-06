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Kilis'te motosikletlilerin pes dedirttiren görüntüleri

Kilis’te, sürücüler motosikletlerini yük taşımacılığında kullanması nedeniyle kent merkezinde motosikletler ile taşınan eşyalar ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

Kilis'te, sürücüler motosikletlerini yük taşımacılığında kullanması nedeniyle kent merkezinde motosikletler ile taşınan eşyalar ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, vatandaşlar yük taşımacılığında da motosiklet kullanıyor. Bazı sürücüler, motosiklet ile halı taşırken, bazıları televizyon, bazıları hurda malzeme, bazıları da ev eşyaları taşıyor. Kilis'te, bu ilginç görüntüler, normal karşılandığı için il dışından kente gelenler gördükleri karşısında şaşırıyorlar.

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