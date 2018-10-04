Kilis'te muhtarlara mülteciler anlatıldı

Kilis'te, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) tarafından muhtarlara yönelik olarak mülteci hakları konulu çalıştay düzenlendi.

Ali Duyar Gençlik Merkezi'nde UNCHR ile Kilis Belediyesi tarafından Kilis'teki muhtarlara yönelik olarak mülteci hakları konulu çalıştay düzenlendi.

UNCHR yöneticilerinden Akif Atlı çalıştayda yaptığı konuşmada, amaçlarının mültecilerin haklarıyla ilgili bilgilendirme yapmak olduğunu ifade ederek, “Muhtarlarımızın mülteciler konusunda sorunlarını dinlemek, bunları not etmek, muhtarlarımızın önerilerini dinmek, bunları belediyemiz ile valiliğimizle paylaşmak, Birleşmiş Milletler'in katkılarını da buna katarak, çözüme küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz. UNCHR olarak Türkiye'de yaklaşık 450 personel ile çalışıyoruz. Türkiye'de çeşitli ofislerimiz var. Her bir muhtar bizim organizasyonumuz kadar mültecilere yardım ediyor. İmamlar, öğretmenler sağlık çalışanlarının yardımları da bulunuyor” dedi.

Türkiye'deki mülteci sayısı 80 ülkenin nüfusundan fazla

Atlı, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin yüzde 10'unun kamplarda yaşadığını ifade ederek, “Bu kampların kapatılmasıyla topluma entegrasyonu düşünülüyor. Bu şartlar insanı şartlardır. Uluslararası şartlara çok uygundur. Yaklaşık 4 milyon insan 79 ülkeden geldi. 79 ülke Afrika'daki ülke sayısından fazladır. Avrupa'daki ülke sayısından fazladır. Neredeyse bir kıta dolusu ülkeden insanlar, Türkiye'de iltica talep etmişlerdir. Dünyada 80 ülkenin nüfusu 4 milyondan azdır. Türkiye nerede ise tam bir ülke nüfusu kadar mülteciyi kabul etmektedir” diye konuştu.

Daha sonra Göç İdaresi tarafından muhtarlara Kilis ve Türkiye'deki mülteciler konusunda bir sunum yapıldı.

Toplantıya Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, muhtarlar ile kurumların temsilcileri katıldı.