Kilis’te obezite eğitimi

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Merkez TSM Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Karakuzu ve Diyetisyen Fatih Satılmış tarafından vatandaşlara obezite, beslenme alışkanlığı ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yapıldı.
Dr. Mehmet Karakuzu ile Diyetisyen Fatih Satılmış, vatandaşların uzman hekimler tarafından önerilerin yemek listesine uymaları, internet üzerinden satılan ilaçların kesinlikle kullanılmamasını öğütlediler.