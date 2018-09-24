Kilis'te öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtılmaya başlandığını ifade etti.

Belediye Başkanı Hasan Kara, 8 bin öğrenciye Türk ve Suriyeli ayırtımı yapılmadan 1 yıl yetebilecek şekilde kırtasiye malzemesi ile çanta dağıtmaya başladıklarını ifade ederek, “Okullar bir hafta önce açıldı. Devletimiz devrim niteliğinde sayılacak bir şekilde okul açıldığı gün öğrencilerin masalarına bırakılıyor. Bizim öğrencilik zamanımızda bırakın kitap bulmayı, haftalarca ararız, paramızla kitap bulamazdık. Ama cumhurbaşkanımız, milli eğitim bakanımız ve hükümetlerimizin girişimleriyle Türkiye'de devrim niteliğinde bir olay oldu. Okullar açıldığı gün kitaplar, tam takip verilir hale geldi. Bunun yanında fakir öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak açısından biz de Kilis Belediyesi olarak, çanta ve kırtasiye malzemelerini öğrencilerimize veriyoruz. Öğrencilerimizin tamamına dağıtıyoruz. Türk ve Suriyeli ayrımı yapmadan kırtasiye ve çanta yardımı yapıyoruz. İlkokulu bitirecek kadar kullanabilecekleri bir çanta veriyoruz. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, okul kıyafeti olmadığı için okula gelemeyen bir öğrenci olması halinde kendilerinin alacağını ifade ederek, “İl genelinde kıyafeti olmadığı, kırtasiye malzemesi olmadığı için okula gelemeyen öğrencilerin, ayakkabısından elbisesine kadar, alıp giydirip eğitim öğretimine devamını sağlayacağız. Kaç öğrencimiz olursa olsun ihtiyaçlarını karşılayıp okula gelmelerini sağlayacağız” diye konuştu.