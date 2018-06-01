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01 Haziran 2018 10:56

Kilis’te "Okuma Yazma Seferberliği"

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Milletvekili adayları, Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında ziyaretlerde bulundular.

Kilis’te

01 Haziran 2018 10:56


Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Milletvekili adayları Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında Zeytçioğlu İlköğretim Okulunda bir program düzenlendi.


Okula yazma öğrenenler ile sohbet eden Başkan Kara, “ Çeşitli nedenlerden dolayı okuyamayan insanlarımız, aldıkları bu eğitim kapsamında günlük hayatlarına fayda sağlayacak düzeyde okuma-yazma bilgisine sahip oluyorlar. Anne ve babaların daha iyi evlat yetiştirmeleri için, mutlaka okuma yazma bilmeleri onlar üzerinde çok önemli etkiler bırakacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.




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