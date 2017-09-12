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12 Eylül 2017 10:38

Kilis’te Orman yolları rehabilite ediliyor

Kilis’te bozuk vasıflı ve gelişimi iyi olmayan ormanlar iyileştiriliyor.

Kilis’te Orman yolları rehabilite ediliyor

12 Eylül 2017 10:38


İşletme Müdürü Cesim Karadağ daha önce ağaçlandırılmış olup çeşitli sebeplerle gelişimi iyi olmayan ormanları rehabilite ettiklerini belirterek, "Son iki yılda 2 bin dönüm ormanlık alanda iyileştirme ve 12 kilometre boyunca tel ihata çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.


Orman İşletme Şefi Cafer Örs ise “Kanun ve mevzuatlar gereği beklenen düzeyde gelişim göstermeyen ormanları kesip yerine yeni orman tesis edemediklerini ancak orman içerisinde oluşan 30 dönümden küçük alanlarda rehabilitasyon çalışması yaparak kısmen daha iyi vasıflı ormanlar yetiştirmeyi planlanıyor. Aynı zamanda bu alanların kötü niyetli kişiler tarafından işgal edilmesinin de önüne geçeceğiz” dedi.




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