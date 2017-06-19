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19 Haziran 2017 13:09

Kilis’te, Oyuncaksız Çocuk Kalmasın projesi

Kilis Belediyesi tarafından “Oyuncaksız Çocuk Kalmasın “ projesi kapsamında çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Kilis’te, Oyuncaksız Çocuk Kalmasın projesi

19 Haziran 2017 13:09


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Bayanlar Meslek Edindirme Merkezleri görevli personeller tarafından Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi kapsamında oyuncak dağıttıklarını ifade ederek, "Meslek edindirme merkezlerinde bulunan personel ve gönüllü bayanlar tamamen el emeği ile ürettikleri oyuncakları çocuklara dağıtarak gönüllerde taht kuruyorlar. Bir çok sosyal sorumluluk projesinde kendilerini gösterme fırsatı bulan bayanlar, ürettikleri her bir ürünün yerine ulaştırılmasından büyük mutluluk yaşıyorlar" dedi.


Bayanlar Meslek Edindirme Merkezleri görevli personeller ise kendilerine bu tür fırsatları tanıyan Belediye Başkanı Hasan Kara ile eşi Gülsen Kara’ya teşekkürlerini ileterek, böyle güzel projelerde yer almanın ne kadar gurur verici olduğunu söylediler.


Oyuncakların dağıtımı gerçekleşirken çocukların mutlulukları ise gözlerinden okunduğu gözlendi.




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