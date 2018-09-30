Kilis'te roketle vurulan cami restore edildi

Dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın Kilis Valiliğinde toplantı yaptığı sırada terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan roketli saldırıda hasar gören Tekya Camii, restore edilerek ibadete açıldı.

24 Nisan 2016 tarihinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın Kilis Valiliğinde toplantı yaptığı sırada terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan roketli saldırıda, valiliğe 50 metre mesafe uzaklıktaki Tekye Camii isabet almıştı. Atılan iki roketten biri ise yakınlardaki bir mahalleye düşerek 1 kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Tekye Camii için restorasyon çalışması başlatılmıştı. 2 yılı aşkın süredir devam eden restorasyon çalışmaları tamamlanarak, cami yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar, terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu ağır hasar alan caminin restore edilmesinden memnun olduklarını ifade ederek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Camimizi restoran ettiren yetkililere teşekkür ediyoruz” dediler.

Tekye Camii'nin kent için önemine vurgu yapan cami imam hatibi Kemal Canarslan ise, "Öncelikle Allah devletimize milletimize zeval vermesin, camimiz tahribat görmüştü. Vakıflar tarafından restorasyondan geçti. Şuanda ibadete açılmış durumdadır. Tekye Camii, Kilis'in manevi atmosferi olan güzide bir camisidir. Camimizin yeniden restorasyonunun yapıldığını duymasından sonra camimizi doldurmaları gerekiyor. Sevinçliyiz, tekrar camimize kavuştuğumuz için Rabbimize ne kadar hamdetsek azdır” diye konuştu.

Bazı kaynaklarda “Canbolai Camii, Canboladiyye Camii, Canboladoğlu Camsi” adlarıyla geçen cami, Canbolad Paşa Külliyesi'nin merkez yapısıdır. Evliya Çelebi'nin “Canboladoğlu'nun padişahane (padişaha yakışacak) camii” sözüyle betimlediği bu caminin vakfiyesindeki (vakıf senedi) adı ise “Tekke Camii'dir. Mevlana Celaleddin-i Rumi hayranı olan Canbolad Bey, onun adına yaptırdığı tekkenin önüne bu camiyi inşa ettirerek, “Tekye Camii” adını verdi. Cami taşıdığı teknik özellikler yanında görünüm itibarıyla da yöresindeki benzeri yapılardan farklı olup, yerel teknik uygulamaların dışında Osmanlı sanatıyla entegre olmuş nitelikler taşımaktadır. Mimari bakımdan Kilis'in en önemli camisi olan bu yapının kuzey yönü ve buradaki cümle kapısı, kapının doğusundaki ve batısındaki pencereler, pencere alınlıklarındaki çiniler, çörtenler ve çörtenlerin altındaki rozetler ustalıkla sanatı birleştiren uygulamalardır. Tekke Camii'nin mihrabı ve minberinde ustalık kadar kullanılan taşlar ve renkler de belleklerde iz bırakacak kadar güzeldir. Dokuz taş basamakla çıkılan minberde de yapı ve renk bakımından değişik taşlar kullanılmıştır. Evliya Çelebi'nin de hayranlıkla betimlediği bu yapı döneminin en güzel örneklerinden biridir. Yarım daire biçimindeki mihrabı Kilis'te özgünlüğünü koruyan iki mihraptan biridir. Renkli mermer kullanılarak yapılan süslemeleri, birbirine geçen motifleriyle Zengi ve Memlük sanatı izlerini taşır. 1553 yılında yapılan minberin tümü renkli mermer özgündür.