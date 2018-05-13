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13 Mayıs 2018 19:27

Kilis’te sağanak yağış sele neden oldu

Kilis’te, yoğun yağışlar nedeniyle bir evi su basması sonucu 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Kilis-İslahiye karayolu 1 saat süreyle ulaşıma kapatıldı.

Kilis’te sağanak yağış sele neden oldu

13 Mayıs 2018 19:27


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kilis ve köylerinde yoğun yağış etkili oldu. Kilis’in Gülbaba köyünde sel sularının bir evi basması sonucu evre mahsur kalan Emine, Feyza ve Mikail Şahan ile Sebiha ve Rüstem Yıldırım, vatandaşlar, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan 5 kişi tedavi altına alınırken, dağlardan gelen sel suları nedeniyle Kilis-İslahiye karayolu ulaşıma kapandı. Jandarma yolu keserek, Kilis-İslahiye karayolunu trafiğe kapattı. Karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, kepçe ile grayderler çalışması sonucu 1 saat sonra Kilis-İslahiye karayolu trafiğe yeniden açıldı.




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