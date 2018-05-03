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03 Mayıs 2018 18:08

Kilis’te sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kilis’te, aniden bastıran sağanak yağış ve dolu hayatını olumsuz etkiledi.

Kilis’te sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

03 Mayıs 2018 18:08


Akşam üzere Kilis kent merkezinden aniden dolu ve yağmur yağması nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Aniden bastıran ve aralıklarla devam eden sağanağa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar çevredeki bina ve iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun ve dolu yağışının dinmesini bekledi.


Yeni Beşevler semtindeki bazı caddelerde yağmur nedeniyle su seviyesinin yükselmesi yüzünden kısa süreli selemle yaşandı. Sürücüler, yükselen suyun içerisinde gitmekte zorluk çekti.




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