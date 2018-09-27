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Kilis'te sahte içki, kaçak sigara ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi

Kilis’te bir kişinin alkolden zehirlenmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 7 bin 47 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, bin 512 şişe sahte olduğu değerlendirilen içki ile 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'te bir kişinin alkolden zehirlenmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 7 bin 47 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, bin 512 şişe sahte olduğu değerlendirilen içki ile 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 23 Eylül günü meydana gelen alkol zehirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı. Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına bulunan şahsın zehirlenmesine yol açan ve sahte olduğu değerlendirilen içkiyi satan S.İ isimli şahsın iş yeri ile ikametine baskın düzenlendi. Ekipler Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar ile yaptığı aramada 7 bin 47 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürün, bin 512 şişe sahte olduğu değerlendirilen içki ve muhtelif markalarda toplam 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


İş yeri sahibi S.İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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