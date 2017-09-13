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13 Eylül 2017 13:15

Kilis’te sahte içki operasyonu

Kilis’te 3 ayrı operasyonda 58,75 litre sahte içki, 18 litre kaçak içki ile 424 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis’te sahte içki operasyonu

13 Eylül 2017 13:15


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.T.’ye ait Aşıt Mahallesi’ndeki iş yerinde yapılan aramada 5.25 litre sahte içki, 10 şişe kaçak içki, 424 paket kaçak sigara ele geçirdi. İkinci operasyonda M.C.K.’ya ait İzzettin İyigün Paşa Mahallesi’ndeki iş yerinde yapılan aramada 43,5 litre sahte içki ele geçirildi. Son operasyonda ise M.A.’ya ait Kurdağa Caddesi üzerindeki iş yerinde yapılan aramada 10 litre sahte içki, 8 şişe kaçak içki olmak üzere 3 ayrı operasyonda 58,75 litre sahte içki, 18 litre kaçak içki ile 424 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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