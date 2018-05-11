Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 18:10

Kilis’te sel felaketinin ardından yol trafiğe açıldı

Kilis-Gaziantep karayolunda oluşan sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarmasının ardından yol 1,5 saat sonra yeniden trafiğe açıldıSaat 14.

Kilis’te sel felaketinin ardından yol trafiğe açıldı

11 Mayıs 2018 18:10

Kilis-Gaziantep karayolunda oluşan sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarmasının ardından yol 1,5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı


Saat 14.20 sıralarında aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle Kilis - Gaziantep karayolunun Söğütlüdere mevkiinde yol sel suları nedeniyle trafiğe kapandı. Vatandaşlar araçları içerisinde mahsur kalırken, yolcu minibüsleri de selin ortasında kaldı. Bazı midibüsler devrilirken, sele kapılan araçların içerisindeki vatandaşlar bölgeye sevk edilen AFAD, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yol uzun uğraşlar sonucu trafiğe yeniden açıldı. 1,5 saat yolda bekleyen vatandaşlar yolun açılmasıyla birlikte Gaziantep ile Kilis istikametine geçiş yaptılar. Çok sayıda vatandaş araçlar içerisinden çıkarılarak, tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
21
°
C
  • Cumartesi
    21°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç