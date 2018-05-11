Kilis’te sel felaketinin ardından yol trafiğe açıldı

Kilis-Gaziantep karayolunda oluşan sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarmasının ardından yol 1,5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı

Saat 14.20 sıralarında aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle Kilis - Gaziantep karayolunun Söğütlüdere mevkiinde yol sel suları nedeniyle trafiğe kapandı. Vatandaşlar araçları içerisinde mahsur kalırken, yolcu minibüsleri de selin ortasında kaldı. Bazı midibüsler devrilirken, sele kapılan araçların içerisindeki vatandaşlar bölgeye sevk edilen AFAD, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yol uzun uğraşlar sonucu trafiğe yeniden açıldı. 1,5 saat yolda bekleyen vatandaşlar yolun açılmasıyla birlikte Gaziantep ile Kilis istikametine geçiş yaptılar. Çok sayıda vatandaş araçlar içerisinden çıkarılarak, tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.