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12 Mayıs 2018 13:26

Kilis’te sel suları çekildi, tahribat gün yüzüne çıktı

Kilis’te, dün yaşanan sel felaketi sel sularının çekilmesiyle birlikte tahribat gün yüzünü çıkarken, sele kapılan minibüslerin görüntüleri dikkat çekti.

Kilis’te sel suları çekildi, tahribat gün yüzüne çıktı

12 Mayıs 2018 13:26


Dün saat 14.20 sıralarında aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle Kilis Belediyesine ait Sölgütlüdere Sosyal tesisleri, Söğütlüdere mesire alanı ile Kilis - Gaziantep karayolunun Söğütlüdere mevkiinde yol sel suları nedeniyle trafiğe kalmıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çok sayıda vatandaş selden kurtarılmıştı. Sel sularının çekilmesiyle birilikte, selin açtığı tahribat gün yüzüne çıktı. Sel sularının sürüklediği midibüslerin olayın üzerinden bir gün geçmesine rağmen durumu olayın vahametini gösteriyor.


Hasar tespit çalışmaları sürüyor


Sel nedeniyle çok sayıda bağevinin duvarı yıkılırken, ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin zararının tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürürken, Valilik Kriz merkezinden oluşturulan bir başka ekipte, sel nedeniyle sarar gören vatandaşların araçları ile diğer zararını tespit çalışmalarının sürdürüyor.


Dondurma fabrikasında büyük zarar


Kilis’te, kurulu bulunan dondurma fabrikası sel nedeniyle sular altında kaldı. Makinelerin sel sularının aldığı dondurma fabrikasında 1.56 milyon TL civarında zarar olduğu öğrenildi. Dondurma Fabrikasının sahibi Ahmet Toprak, zararlarının çok büyük olduğunu ifade ederek, “1.5 milyon TL civarında bir zararımız var. Allah’tan gelene şükürler olsun, Kilis bombalardan sonra bir kezde sel vurdu. İşyerimizin sigortası yoktu. Büyük zararımız var” diye konuştu.


Ölümden kurtulanlar yaşadıklarını anlattı


Sel esnasında nedeniyle Kilis Belediyesine ait Sölgütlüdere Sosyal tesislerinde çalışan işçiler, bir anda kara bulut ile birlikte sel geldiğini ifade ederek, “Ne yapacağımızı yaşardık. Hepsi kısa süre içerisinde oldu. Durumu itfaiyeye bildirdik. Bizi gelip kurtardılar. 6 metreye yakın sel suları yükseldi. Çok zor anlar yaşadık” diye konuştular.




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