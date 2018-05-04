Kilis’te Sınırda Sesler, Şiir ve Şair Buluşması

7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, davetlilere "Sınırda Sesler" kitabı hediye edildi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sınırda sesler şiir programının ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Biz özü itibarıyla sınırda söz konusu olan ve şehrimizin farklı şekilde tanıtan, farklı sesler yerine gerçek sesin insan sesinin gönül sesini, yürek sesini ve aslında bütün yapıla gelenlerin hepsinin ötesinde insanın öncelikli ve merkezde olduğumuzdur. Şehrimizin bir kültür ve sanat şehri olduğunu gösterebilmektir. Düzenlediğimiz bir program bu sene ikincisini düzenledik. Geçen sene de önemli sayıda şairlerimizin de şehir dışından katılımıyla bir ulusal düzeyde şiir dinletisi program olmuştu. Kilis tarihinde bu kadar kapsamlı olması bir ilktir. Tabii bu arada ifade etmektedir yarar görüyoruz biz aynı zamanda Kilis şairlerle de ayrıca bir güzel program yaptık. Bu anlamda bu sene şu anda yapacağımız programı geçen sene yaptığımız sınırda sesler programının ikincisi ni yapıyoruz. İnsanlara bir gönül dilinden yürek Didim den biz aslında bunu Zeytin Dalı Harekatında daha önce insan demiştik. Merhamet için sevdiği için adalet içinde yapmıştık. Şimdi de diyoruz ki bu insanı aynı zamanda bunun şiir dileğiyle, kültür edebiyat sanat biriyle da anlatabilir. İnsan insanı sevmek insan merkezli bakmak insanı, değerli kabul etmek diyebileceğimiz bir platform oluşması için şehrin çeşitli illerinden önemli bir dil olarak şiir dilini bu gece kullanacaktır” dedi.

Programda, şairler, Ali Genç, Asım Yapıcı, Cevat Akkanat, Fatih Budak, Metin Önel Mengüşoğlu, Muhammet Hüküm, Murat Soyak, Mustafa Doğan Karacoşkun, Tayyib Atmaca ile Yasin Mortaş şiirlerini seslendirdi.

Etkinliğe, akademisyenler ve öğrencilerin yanında farklı şehirlerden çok sayıda davetli katıldı.