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Kilis'te Sofralık Zeytin Piyasada

Kilis’te, yeni mahsul sofralık yeşil ve siyah zeytin piyasaya çıktı.

Kilis'te, yeni mahsul sofralık yeşil ve siyah zeytin piyasaya çıktı.


Türkiye'de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis'te, yeni mahsul sofralık yeşil ve siyah zeytinin sabah pazarında kilosu 5-5 TL'den satılmaya başlandı. Zeytin satıcısı Mehmet Ali Katmer, Kilis'te Ekim ayında sofralık zeytinin piyasaya çıktığını ifade ederek, “ Kilis'te şuan piyasada bulunan yeşil zeytinler aşılak diye tabir edilen EGE yöresine ait zeytinler. Yaklaşık 25 yıl önce Kilis'te ekilmeye başlandı. Kilis'te, yeşil ve siyah zeytin tatlandırıldıktan sonra kahvaltı sofrasını süslüyor. Kilis'te zeytin hasadı Kasım ayı içerisinde başlayarak, Aralık ayı sonuna kadar zeytin hasadı yapılırken sofralık zeytin, yağ olarak değerlendirilecek zeytinlerden ayrılarak, evlerde tatlandırılır. Bu zeytinler, diğer zeytinlere göre daha iridir. Yeşil ve siyah zeytinin kilosunu 5-7 TL'den satıyoruz" diye konuştu.

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