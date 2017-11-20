Kilis’te su kesintisi

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz, son günlerde Kilis’te yaşanan su kesintileri hakkında açıklama yaptı. Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Çarşamba ve Perşembe günü toplamda 42 saatlik süren çalışma nedeniyle şehirde 36 saat su kesintisi yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Eryılmaz, "Gece gündüz yapılan bu imalatların içinde Seve Barajı pompa istasyonu bakımı, Q500,Q300 lük çelik ortalama 100 metre isale hattının değişimi ile beraberinde ek imalatları, İçme Suyu Arıtma Tesisi içerisinde bulunan ünitelerde kapasite arttığım imalatları ve genel bakımları, Arıtma Tesisi akım trafo panolarının değişimi, Şehrin muhtelif noktalarındaki Scada Ölçüm ve vanalarının değişimi ve bakımı yapılmıştır. Ayrıca son iki yıldır yağışların az olması nedeni ile seve barajı doluluk oranı çok düşmüştür. Bu nedenle her gün yağışlara kadar 21:00-07:00 arası rutin kesinti devam etmektedir. Yağışların normale binmesi ile su verilmesi de normal takvime binecektir”dedi.