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04 Temmuz 2018 12:54

Kilis’te Sumak ekşisi piyasada

Kilis’te, yüz yıllardan beri salataları süsleyen sumak ekşisi yapılmaya başlandı.

Kilis’te Sumak ekşisi piyasada

04 Temmuz 2018 12:54


Kilis’te, doğal ortamlarda yetişen sumak bitkisinden elde edilen sumağın toplanmasına başlandı. Kilosu 2 TL satın alınan sumak, kurutulduktan sonra ekşi hale getiriliyor. Kilis ve yöresinde yüz yıllardan beri sofralarda tüketilen sumak, ekşisine il dışından yoğun talep var. Dere kenarlarında yetişen sumağı vatandaşlar toplayarak, Sabah Pazarı’na getirerek, kilosu 2 TL’den satıyor. Daha sonra kurutulan sumaklar, yapraklarından ayırma işleminin ardından kurutulduktan sonra çekildikten sonra toz haline getiriliyor. Sumak toz haline getirildikten sonra ekşi haline getirildikten sonra kilosu 10 TL’den vatandaşlara satılıyor.


Büyük restoran ile lokantalarda doğal ekşi olarak kullanılan sumak ekşisine talebin çok olduğu öğrenildi.




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