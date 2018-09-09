Kilis’te Suriyeli ailenin evinde yangın: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Polatpaşa Mahallesi Mehmet Can Sokak’ta Suriyeli Ömer Yusuf’a (36) ait 29 sayılı ikamette elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin evi sardığı yangında evde uyuyan Dayana Yusuf (12) hayatını kaybederken, komşuları evde bulunan 5 çocuk ile anne Fatma ve baba Ömer’i evden çıkardı. Dayana Yusuf’un 5 kardeşi dumandan etkilendiği için Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatma-Ömer çiftinin 6 kız çocuğu bulunduğu öğrenilirken, yanarak hayatını kaybeden Dayana Yusuf’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.