Kilis'te Suriyeli çocuklara “Sınırsız Şenlik” etkinliği düzenlendi

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ile İHH İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde Kilis'in Öncüpınar konteyner kentinde Suriyeli çocuklara “Sınırsız Şenlik” etkinliği düzenlendi.

UMHD, Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki savaş mağduru çocuklar için bu yıl ikinci kez düzenlediği Sınırsız Şenlik etkinlikleri kapsamında Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez, Mare ilçeleri ile Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Burakatı, Dabık, Soran, Bab ilçe merkezi ve Bizia, Kabbasin ve Çobanbey beldelerinde düzenlendi. Türkiye'den gelen UMHD gönüllü ekipleri sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri ve yarışmalar düzenleyerek çocukları doyasıya eğlendirdi.

Çocuklar palyaçolar eşliğinde birbirinden güzel oyunlara eşlik ederken, Goncagül Çocuk Tiyatrosu ekibi, akrobasi, ateş püskürtme, jonglör gösterileri düzenledi. Savaş mağduru çocukların bir günlük de olsa yüzü güldü.

Suriye'de 13 gün süren etkinliklerin ardından Kilis'te bulunan Öncüpınar Konteyner kentinde Suriyeli çocuklara yönelik “Sınırsız Şenlik” etkinliği düzenlendi.

Buradaki etkinliğe UMHD Başkanı Uğur Yıldız, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile diğer yetkililer katıldı.

UMHD Başkanı Uğur Yıldız, yaptığı konuşmada, sınırların bir engel olmadığını ifade ederek, “Kardeşlik sınır tanımıyor. Kardeşliğimizin gereği olarak Türkiye'de, Suriye'de dünyanın her hangibir yerinde de hep beraberiz” diye konuştu.

İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile İHH'nın 13 gündür Suriye'de etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Bu yıl ikincisi olan sınırsız şenliğin inşallah önümüzdeki yıl üçüncüsünü yapmayı planlıyoruz” dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, daha önce de bir çok etkinliğe katıldığını belirterek, “Bugün burada sizlerle olmak benim için sevinç kaynağıdır. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği başta olmak üzere bu etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bir çocuğa bir öğün bir şey verirseniz, o çocuk ertesi günü onu unutur, ama bir çocuğun hayallerini ve ruhunu doyurursanız, o çocuk sizi hiçbir zaman unutmaz” şeklinde konuştu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, her medeniyetin bir değeri bulunduğunu ifade ederek, “Batı medeniyeti Suriye'ye kan ve gözyaşı getirdi. Bizim medeniyetimiz ise dünyaya her zaman iyilik ve güzellik getirdi. Her ülkenin de bir katma değeri var. Bazı ülkeler Suriyelileri görmez iken bazı ülkeler Suriyelilere çelme atarken, Türkiye gibi medeniyetin beşiği ülke Suriyelilerin tamamına kucak açtı. 3 milyondan fazla Suriyeliyi kendi ülkesinde kendi yuvasında misafir etti. Bazı şehirlerinde katma değeri var. Bunların başında da Kilis geliyor. Kilis kendi nüfusundan fazla Suriyeli kardeşine, 97 bin yerli halkımız, 138 bin Suriyeli kardeşimiz olmasına rağmen, 7 yıldır misafir ediyor. Evini, işini, aşını, sokağını, her şeyini paylaşıyor. Ve şikayet etmiyor. Buradaki çocukların çoğu Türkiye'de doğru. Anneleri, babaları birçok problem yaşadı. Her çiçek kendi toprağında güzel olduğu gibi her çocukta kendi vatanında güzeldir” ifadesini kullandı.