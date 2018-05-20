Kilis’te tarihi evler restore ediliyor

Belediye Başkanı Kara, Tarihi Kilis evlerini satın alarak, Restorasyonlarını yaptıktan sonra vatandaşların hizmetini sunduklarını ifade ederek, “Tarihi dokunun yeniden canlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Eski evlerimizi yeniden kullanabilmemiz için tadilatlarını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunuyoruz. Satın aldığımız veya bağışla aldığımız tarihi evlerin restorasyonunu yaparak, bayanlara yönelik Meslek Zenginleştirme Merkezleri oluşturuyoruz. Burada bayanlarımız, hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Hemde meslek ediniyorlar. Meslek Zenginleştirme Merkezlerinde çeşitli kurslarımız var. Bu kurslara hem Suriyeliler hemde Kilisli bayanlarımız katılıyor. Meslek ediniyorlar. Meslek Zenginleştirme Merkezlerinin masrafları yaptığımız projeler ile karşılanıyor. Belediyemizden her hangi yükü yok. Tamamen projeler ile karşılanıyor” diye konuştu.

Kara, Restorasyonlar ile tarihi Kilis evlerinin de ayağa kaldırılarak kentin kültürel yapısına katkı sunduklarını sözlerine ekledi.