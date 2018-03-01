Kilis’te Tarım Sigortası çağrısı

Genel Sekreter Deli, Üreticilerin bu afetlerden korunabilmesi için tarım sigortalarının yaygınlaştırılması ve üreticilerinde sigorta bilincinin artırılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Bilindiği üzere, ülkemizde 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun ilk olarak 2006 yılında uygulanmaya başlandı. Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek risklerinin paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere don riskinin, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak bu yıl da sigorta kapsamına alındı. Seralar için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde örtü altı kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi, sera, işletme ve ürün bilgileri dikkate alınarak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sigorta kapsamında bulunuyor. Ayrıca Türkiye Ziraat Odaları Birliğimizin girişimleri ile 2017 yılı için kuru tarım arazi alanlarında kuraklık verim sigortası buğday ürününde yüzde 60 devlet desteği ile sigorta kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu karar kapsamında belirtilen riskler için sigorta priminin yüzde 50’si oranında prim desteği ile çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması nedeniyle verilen bu prim desteğine ilave olarak sadece don riski primine üçte bir oranında ek prim desteği verilecek” diye konuştu.