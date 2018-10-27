Kilis'te ticaretin geliştirilmesi için toplantı yapıldı

Kilis'te ve Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesindeki ticareti arttırmak, geliştirmek ve hızlandırmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Müdür Yardımcısı Yakup Sefer ve Daire Başkanı Sinan Akyüz'ün katılımı ile toplantı yapıldı.

Vali Yardımcı Osman Uğurlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcı Ömer Yılmaz, Ticaret Bakanlığından Gümrük Genel Müdür Yardımcısı Yakup Sefer, Daire Başkanı Sinan Akyüz, GAP Gümrük Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, oda başkanları, lojistik firmaları, işadamları ve sanayicilerin katılımı ile yapılan ticari faaliyetler, sorunlar, istek ve taleplerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

İhracat rakamlarının iç savaş öncesindeki seviyeye yaklaştığı ve yapılan yeni çalışmalarla ihracatın daha da artacağı vurgulandı.

Ayrıca, Öncüpınar Gümrük kapısındaki bakım, onarım ve iyileştirmeler ile Çobanbey Gümrük kapısındaki inşaatların kısa zamanda tamamlanması ile ticaretin daha da ivme kazanacağı ve sorunların büyük ölçüde azalacağı belirtildi.

Vali Yardımcısı Osman Uğurlu, yapılan toplantının çok verimli olduğunu belirterek, Valilik olarak ticaretin arttırılması için sanayici ve işadamlarına tüm konularda desteklerinin devam edeceğini söyledi.