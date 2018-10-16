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Kilis'te toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor

Kilis’te, Suriye üzerinde gelen toz bulutu öğle saatlerinden sonra kent merkezinde etkili oldu.

Kilis'te, Suriye üzerinde gelen toz bulutu öğle saatlerinden sonra kent merkezinde etkili oldu.


Kilis'te iki gündür etkili olan toz bulutunun öğle saatlerinden sonra kent merkezi üzerinde yoğunlaşması nedeniyle vatandaşlar nefes almakta zorluk çekti. Bazı vatandaşlar zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmıyor. Yoğun toz bulutunun görüş mesafesini de düşürmesi nedeniyle sürücüler sis lambalarını yakarak trafikte ilerliyor.

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