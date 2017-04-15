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15 Nisan 2017 17:03

Kilis’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kilis’te dolu yağışı nedeniyle yoldan çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kilis’te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

15 Nisan 2017 17:03


Edinilen bilgiye göre, Cemil Ölmez (71) yönetiminde 79 EC 333 plakalı otomobil Kilis-Gaziantep Karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında 13 kilometresinde dolu yağışı nedeniyle yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak, durabildi. Kazada Mehmet Cemil Ölmez (18), Fatma Ölmez (56), Ayşegül Ölmez (21) ile Hayriye Ölmez (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Fatma Ölmez, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cemil Ölmez’in ailesi ile birlikte Gaziantep’e kaza geçiren bir yakınlarını ziyaret gittiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Bir süre trafiğe kapanan Kilis-Gaziantep karayo kazaya karışan otomobilin kaldırılması sonucu yeniden açıldı.




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