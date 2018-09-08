Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Şeyh Mansur Kavşağında Hüseyin Y. (62) yönetim 79 DY 316 plakalı otomobil ile Abdullah B (27) yönetimindeki 79 AU 329 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 79 AU 329 plakalı otomobil refüje çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah B ile Mehmet Talha B. (4) (Mehmet Talha Baltacı) yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle tepki gösteren bazı sürücüler, ölüm kavşağı olarak nitelediği Şeyh Mansur Kavşağında sürekli kazaların olduğunu ileri sürdü.