Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 22:46

Kilis’te trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Kilis’te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kilis’te trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

01 Eylül 2018 22:46


Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Hasan Doğan (54) yönetimindeki 27 RH 247 plakalı otomobil ile Ekrem Nail Dağ (26) yönetimindeki 79 EC 636 plakalı hafif ticari araç, Kilis- Gaziantep karayolu 20’nci kilometresindeki Karamelik kavşağı yakınlarında çarpıştı. Kazada, sürücü Hasan Doğan ile araçlardaki Suna Doğan (18), Zelih Öztürk (33) ve Ayşe Deniz (38) yaralandı. Yaralılar Kilis ve Gaziantep’ten gelen ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç