İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı

Kilis’te motosiklet ile Hafif ticareti aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis'te motosiklet ile Hafif ticareti aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğan Yılmaz (72) yönetimindeki 34 SKK 28 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Orhan (26) yönetimindeki 79 AS 035 plakalı motosiklet Kilis-İslahiye karayolu Kilis çıkışında çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ülger Yılmaz (70), motosiklet sürücüsü Ahmet Orhan ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet Kılınç (68) yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.