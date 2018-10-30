Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı

Kilis'te motosiklet ile Hafif ticareti aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğan Yılmaz (72) yönetimindeki 34 SKK 28 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Orhan (26) yönetimindeki 79 AS 035 plakalı motosiklet Kilis-İslahiye karayolu Kilis çıkışında çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ülger Yılmaz (70), motosiklet sürücüsü Ahmet Orhan ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet Kılınç (68) yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.