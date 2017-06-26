Kilis’te trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolunun 5’inci kilometresinde Mehmet Canekken yönetimindeki 27 HS 096 plakalı otomobil, Mehmet Arslan yönetimindeki 75 AD 901 plakalı hatif ticari araca arkadan çarptı. Kazada hatif ticari aracın sürücüsü Mehmet Arslan ile iki araçta bulunan Bahar Canekken, Betül Asra Aslan, Gülbahar Canaken, Muhammet Fatih Arslan, Emel Arslan, Ahmet Canaken ile Şenel Canaken, yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafiğe kapatılan karayolu kısa süre sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı.