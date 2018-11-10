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Kilis'te uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında, bağımlılık yapıcı maddeler ve uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.


Vali Soytürk'ün başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bağımlılık yapıcı maddedeler ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında kurumlar arasında işbirliği yapma kararı alınırken, eş güdüm sağlamak ve madde bağımlığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlendi.


Toplantıda, ayrıca uyuşturucu ile mücadele konusunda ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalardaki son durum paylaşılarak, yapılması gerekenler konusu masaya yatırıldı.


Uyuşturucunun ilköğretim seviyelerine indiğine dikkat çekilen toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının ve belediyelerin birlikte çalışma yapmalarının büyük önem arz ettiği ifade edildi.


Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

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