Kilis’te üzüm festivali

Kilis Valiliği tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesinde Musabeyli ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde düzenlenen Kilis Üzüm Festivali’ne Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Polateli Kaymakamı Bayrak Türker, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, daire amir ve müdürleri ile davetliler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis’in yöresel 5 ürünün tanıtımına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Başta üzümümüzü, zeytinimizi, fıstığımızı tanıtmalıyız. Bunları nitelikli ve sağlıklı üretip pazara hazırlayacak şekilde işlemden geçirirsek, el birliğiyle tanıtım ve markalaşmaya gidersek, o zaman bizim için bu 3-5 dönüm bağ sahibi olmaktan çıkar. Bir iş yeri sahipliğine dönüşür. O zamanda yeni nesil hem sağlıklı ürünlerle büyür, hem de kendi geçimini sağlayacak kaynağa sahip olur” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Kilis’te çok iyi üzüm yetiştirildiğini belirterek, “Bizim çok iyi değerlerimiz var. Üzümü bugün yetiştirmek kolay değil, yemek çok kolay, önümüze yaş üzüm geldiği zaman yiyoruz. Kuru üzüm geldiği zaman aynı şekilde avuçlayarak ağzımıza atıyoruz. Ama yetişene kadar neler çekiyoruz. Ekmesi bir dert, onu aşılaması bir dert, bağ bellemesi bir dert, sürmesi bir dert, üzümü kesmesi bir dert, sermesi bir dert, satması daha büyük bir derttir” diye konuştu.

"Bayanlar yüzlerine krem sürme yerine üzüm yesin"

Başkan Kara, “Şehirdeki bayanların yüzde 100’ü yüzlerine krem sürüyorlar. Yüzünü güzelleştirmek için yüzlerce lira veriyorlar. Yüz kremi için eski insanlarımızın şalvar cebeleri, pantolon cepleri, ceket cepleri, kuru üzüm dolu olurdu. Her dakikada bir iki ağızlarına üzüm atarlardı. Ne olurdu yüzlerinde damarlar kan olurdu. Çünkü siyah üzüm kan yapıcıdır. Ben buradan sesleniyorum. ‘Ey bayanlar, kremlere yüzerce dolar harcayacağınıza Kilis karası üzümü yiyin yüzünüzde güzelleşsin, vücudunuzda güzelleşsin, ruhunuzda güzelleşsin, Kilis’te para kazansın” mesajını verdi.

Yapılan konuşmaların ardından bağlardan Kilis karası üzümler kesildikten sonra kurutulması için serildi. Daha sonra protokol üyeleri pekmez yapılan bir tesisi ziyaret ettiler.