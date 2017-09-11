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11 Eylül 2017 12:41

Kilis’te üzüm hasadı sürüyor

Türkiye’de önemli bir bağcılık merkezi olan Kilis’te üzüm hasadı sürerken, kilosu 50-55 kuruştan yaş üzüm alınıyor.

Kilis’te üzüm hasadı sürüyor

11 Eylül 2017 12:41

Üretici sattığı 2 kilo üzümün parası ile ancak bir bardak çay içebiliyor.


Kilis’te yaş üzümün kilosu 50-55 kuruştan tüccar tarafından satın alınması ve fiyatların 10 yıldır aynı olması her yıl üzüm alımlarında fiyatların aynı seviyede kalması nedeniyle üreticiler maliyetin altında satış yapmak zorunda kalıyor.



2 kilo üzüm bir bardak çay parasına satılıyor


Üzüm üreticilerinden Ökkeş Şahan, bağcılığın bitmek üzere olduğunu ifade ederek, “Bağcılık para kazanmıyor. Üzüm 50 kuruştan alıyorlar Üzümün maliyeti 1 TL’ye mal oluyor. Mazotun litresi 460 kuruş, bağlar üzüm para etmediği için sökülüyor. 1 bardak çay parasına 2 kilo üzüm satmamız gerekiyor. Tekkel Suma fabrikası özelleştirilmeden önce üzüm üreticisi para kazanıyordu. Ama fabrika kapandığı için üzüm para etmiyor” dedi.


Kilis Ziraat Odası Genel Sektere Mehmet Ümit Deli, 2005 yılında Tekel Suma Fabrikası’nın özelleştirildiğini ifade ederek, "Tekel özelleştirildikten sonra İlimizde 24 bin hektar bağ alanının yaklaşık, 3’de ikilik kısmı söküldü. 9 bin hektara kadar düştü. Bu da ilimiz bağcılığını özelleştirme sürecinden sonra maliyetinin çok çok altında çiftçinin üzüm satmasına neden olmuştur. Şu anda yaş üzümün kilosu 50-55 kuruştan bandında seyrediyor. Maliyeti 63 kuruştur. Ziraat odası olarak, bu işin peşini bırakmıyoruz. Her zaman çiftimizin yanındayız. Tekel özelleştirilme sürecinden sonra 55 bin kilometre Türkiye’nin çeşitli yerlerini gezerek üzüm alan firmaları Kilis’e davet ettik. Firmalar üzüm alımlarına başladı” dedi.




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