Kilis’te vatandaşlara kütüphane tanıtıldı

İl Halk Kütüphanesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stant ile vatandaşlara kütüphane tanıtıldı. İl Halk kütüphanesi Müdürü Hüseyin Kara, stantta kütüphaneye üye olan vatandaşlara kitap da dağıtıldığını belirterek, "Standımızı ziyaret eden vatandaşlarımızı kütüphaneye üye yapıyoruz. Üye olduktan sonrada okumak için kitap hediye ediyoruz. Sadece kitap değil çeşitli hediyeler veriyoruz. Her ay en çok kitap okuyan kişiyi de çeşitli hediyeler veriliyor. Bu etkinliğimiz Cumhuriyet meydanında bir hafta süreyli devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı standa bekliyoruz” dedi.