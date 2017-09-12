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12 Eylül 2017 14:34

Kilis’te vatandaşlara kütüphane tanıtıldı

KİLİS (İHA) Kilis’te, meydanda açılan stant ile vatandaşlara kütüphane tanıtıldı.

Kilis’te vatandaşlara kütüphane tanıtıldı

12 Eylül 2017 14:34


İl Halk Kütüphanesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stant ile vatandaşlara kütüphane tanıtıldı. İl Halk kütüphanesi Müdürü Hüseyin Kara, stantta kütüphaneye üye olan vatandaşlara kitap da dağıtıldığını belirterek, "Standımızı ziyaret eden vatandaşlarımızı kütüphaneye üye yapıyoruz. Üye olduktan sonrada okumak için kitap hediye ediyoruz. Sadece kitap değil çeşitli hediyeler veriyoruz. Her ay en çok kitap okuyan kişiyi de çeşitli hediyeler veriliyor. Bu etkinliğimiz Cumhuriyet meydanında bir hafta süreyli devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı standa bekliyoruz” dedi.




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