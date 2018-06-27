Kilis’te YKS koordinasyon toplantısı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Alb. Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ali Rıza Özcan ve Kilis İli ÖSYM Meteksan Yetkilisi Prof. Dr. Abdurahman Çetin katıldı.

Toplantıda YKS öncesinde ve sonrasında yapılacak çalışmalar, sınava girecek olan adayların huzur ve güven içerisinde sınavlarını tamamlamaları için alınacak önlemlere ilişkin konular görüşüldü.