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Kilis'te Zeytinyağı Çalıştayı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Zeytinyağı çalıştayı yapıldı.


Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Vali Yardımcısı Osman Uğurlu, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Mahmut Şener, 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Abdullah Çetin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, akademisyenler, yurt dışından zeytin üzerine çalışma yapanlar katıldı.


Sayg duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra bir konuşma yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis'in zeytincilik açısından önemli bir kent olduğunu ifade ederek, “Bölgede ve Türkiye'de örnek bir tesisi var. Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliğinin fabrikası var. Sabah orada bir program düzenlendi. Burada yörenin zeytinyağı işleniyor. Yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor. Kilis sınırda kalan bir ilimiz, yörenin geçimi tarımdır. Tarımda Kilis'in kendi adıyla özleşmiş ürünleri var. Bunlardan bir tanesi Kilis yağlık zeytinidir. Kilis yağlık zeytini Türkiye'de diğer illerde yetişen zeytinlerden en fazla yağ içeren zeytindir. Bilimsel araştırmalar yapılacak, bu konuda, sağlık açısından önemli bir yağdır. Bu yağ konusunda şu zamana kadar yapılan çalışmalar bir noktaya gelmemiştir. Yeteri kadar çalışma yapılmamıştır. Üniversite olarak üretimden başlayarak, üreticiye fidan üretiyoruz” diye konuştu.


Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celil Toplu, Zeytin yetiştiriciliğinde Kültürel işlemler ve kalite, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Öğretim üyesi Dr. Dilşat Bozdoğan Konuşkan, Zeytinyağı Kalitesini etkileyen faktörler ve çözüm önerileri, Murat Sabri Nebioğlu, zeytinyağında pazarlama ve öneriler, Dr. Müge Aşan Nebioğlu zeytinyağında duygusal özellikler ile tadım konusunda sunum yaptılar.

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