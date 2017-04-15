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15 Nisan 2017 10:10

Kilis’teki ekonomik yatırım projeleri açıklandı

Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 23 adet başvurudan 18 başvurunun hibe programına alındığını söyledi.

Kilis’teki ekonomik yatırım projeleri açıklandı

15 Nisan 2017 10:10


İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar çerçevesinde 21 Ekim 2016 tarih ve 29864 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade ederek, “ Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkındaki 2016/37 No’lu Tebliğ kapsamında yatırımcılarımız tarafından hazırlanarak İl müdürlüğümüze sunulan 23 adet başvurudan 18 başvurunun hibe alındı. Hibe programına alınan projelerin yatırım tutarının toplam 16 milyon TL’dir. Talep edilen hibe miktarının ise 8 milyon TL’dir. Hibe programına alınan projelerin yatırımcılarımıza ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


İl Müdürü Songül Kadıoğlu, başvuruları hibe programına alınan yatırımcılarla 18 Nisan toplantı yapılacağını ifade ederek, “Toplantıda yatırımcılarımıza tebligatların yapılacağını ve bundan sonra yapılacak iş ve işlemler ile ilgili bilgi verilecek” diye konuştu.




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