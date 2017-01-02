Kilis’ten on bir ayda 95 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Kilis’te, 2016 yılı Kasım ayı için 8 milyon 939 bin dolar olarak gerçekleşirken ithalat rakamı 2 milyon 150 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, İl düzeyinde geçici dış ticaret verilerine göre Kilis ihracat rakamı 2016 yılı Kasım ayı için 8 milyon 939 bin dolar olarak gerçekleşirken ithalat rakamı 2 milyon 150 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu değerlerle Kilis, Kasım ayında ihracatta tüm iller içinde 50, ithalatta ise 61. sırada yer aldı.

2016 yılı on bir aylık dönemde Kilis’in toplam ihracat rakamı 95 milyon 152 bin dolar olarak gerçekleşirken on bir aylık ithalat 29 milyon 225 bin dolar oldu. Kilis, 2016 yılı on bir ayda en çok ihracatı Ağustos ayında gerçekleştirdi.