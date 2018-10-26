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Kilis'ten Suriye sınırına fırtına obüs sevkıyatı sürüyor

Kilis’ten Hatay-İdlib sınırına fırtına obüs toplarının sevkıyatı sürüyorKilis’teki sınır karakolları ile üs bölgelerinden yola çıkan fırtına obüs topları geniş güvenlik önlemleri altında Kilis-Hatay karayolu üzerinden İdlib sınırına sevk edildi.

Kilis'ten Hatay-İdlib sınırına fırtına obüs toplarının sevkıyatı sürüyor


Kilis'teki sınır karakolları ile üs bölgelerinden yola çıkan fırtına obüs topları geniş güvenlik önlemleri altında Kilis-Hatay karayolu üzerinden İdlib sınırına sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen fırtına obüs toplarının Hatay-İdlib sınırına konuşlanacağı öğrenilirken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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