KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'dan üniversite öğrencilerine konferans

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu tarafından konferans düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa, KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı konuşmacı olarak katıldı. Celkanlı, kendi yaşamını anlatarak ticari yaşamındaki başarı çizgisine nasıl ulaştığını anlattı. Öğrencilere ticaret için tavsiyelerde bulunan Celkanlı, Ticarete başlamadan önce nelere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Celkanlı, Ticaret için asla hayalinizden vazgeçmeyin, emin adımlarla ilerlenmesini istedi.

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Hacı Mustafa Celkanlı'ya, konferansın sonunda Ticaret ve Lojistik Topluluğu tarafından teşekkür çiçeği takdim edildi.