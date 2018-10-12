İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'dan üniversite öğrencilerine konferans

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, üniversite öğrencilerine bir konferans verdi.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu tarafından konferans düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa, KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı konuşmacı olarak katıldı. Celkanlı, kendi yaşamını anlatarak ticari yaşamındaki başarı çizgisine nasıl ulaştığını anlattı. Öğrencilere ticaret için tavsiyelerde bulunan Celkanlı, Ticarete başlamadan önce nelere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Celkanlı, Ticaret için asla hayalinizden vazgeçmeyin, emin adımlarla ilerlenmesini istedi.


Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Hacı Mustafa Celkanlı'ya, konferansın sonunda Ticaret ve Lojistik Topluluğu tarafından teşekkür çiçeği takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.